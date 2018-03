"Ik voel me gewoon klote", vertelde Qmusic-dj Stephan Bouman gisteren huilend op de radio. Hij heeft last van een depressie. "Daar rust een enorm taboe op in de maatschappij."

Volgens de dj zijn er veel meer mensen die zich - net als hij - dagelijks heel alleen voelen. "We durven daar niet over te praten met z'n allen."

In Nederland zijn er inderdaad zo'n 800.000 mensen depressief. Maar hoe werkt een depressie eigenlijk? We leggen het in de video hieronder aan je uit.