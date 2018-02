'Nachtburgemeester zijn kun je niet leren, dat bén je'

Angela Verkuijlen is al drie jaar het bekendste nachtdier van Nijmegen. Het mooie aan de nacht is volgens haar dat je de vrijheid hebt om te doen wat je wil. "Overdag moeten mensen in het gareel blijven op hun werk. De nacht gaat over het leven vieren en mensen ontmoeten die je anders niet tegen zou komen. Je ziet het leven vanuit een ander perspectief; al is dat aangeschoten aan de bar."

Ze is niet alleen een nachtdier. "Alle ondernemers zijn bezig met hun eigen toko runnen. Net als dat programmeurs bezig zijn met hun eigen festival. Juist door dat als nachtburgemeester onafhankelijk te zijn kan ik de juiste mensen - uit de nacht en bij de gemeente - aan elkaar verbinden."

Maar één van haar mooiste bijdragen is toch wel de spoedcursus Nimweegs voor studenten die in de stad komen wonen. "Het is zo lelijk dat het weer goed wordt. Het is leuk om de studenten kennis te laten maken met iets dat echt bij de stad hoort."

Dat een nachtburgemeester alleen 's nachts leeft, is volgens haar echt een vooroordeel. "Ik ga ook overdag naar het stadhuis op de koffie bij de gewone burgemeester. Daar zijn ze helaas alleen van negen tot vijf open. Ze heeft wel het idee dat de burgemeester steeds meer de waarde van de Nijmeegse nacht inziet. "Al kan het natuurlijk altijd meer."

Ze is op zoek naar een energieke opvolger. "Dat is wel nodig door de combinatie van het nachtelijke bestaan en het dagleven. Het nachtburgemeesterschap is ook een ambt en niet alleen een feestbeest."