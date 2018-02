Onder een dak met een ex-dakloze

Ruben (23) en Tamara (37) wonen in hetzelfde appartementencomplex in Utrecht. Ruben woonde hiervoor op een kamertje van vier vierkante meter, Tamara leefde op straat en in een daklozenopvang. In het complex waar ze nu zitten, wonen ex-daklozen en 'gewone' huurders naast elkaar.

Dat bevalt beide buren erg goed. "Dit is een dorp in de stad, maar dan met alle faciliteiten. Je kent je buren en je gaat op een ongedwongen manier met elkaar om", zegt Ruben. "Je komt elkaar in het portiek tegen, je maakt een praatje, we hebben een actieve Facebookgroep, er zijn allerlei activiteiten, dus dat is hartstikke leuk."

Voor Tamara is naast het goede contact met andere bewoners nog iets anders belangrijk: "Hier kan ik mezelf zijn, niemand kijkt op me neer. Ik heb op straat best wel dingen meegemaakt die blijven hangen. Het is altijd fijn om daar met iemand over te praten die dat begrijpt."