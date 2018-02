Waarom de batterij in je smartphone niet veel beter wordt

Met wat finetuning kan de huidige li-ionbatterij nog zo'n anderhalve keer, misschien twee keer, zo goed worden. Maar daar houdt het wel op. Het grafiet in de batterij kan worden vervangen door silicium, zwavel of grafeen. Die materialen kunnen meer lithium vasthouden, waardoor de batterij meer stroom kan leveren. Die techniek is in ontwikkeling, maar het duurt nog jaren voor die op grote schaal toepasbaar is.