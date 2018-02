Zij doen het 40 dagen zonder vlees, vis, social media en Netflix

Ook Hanneke van de Put (24) vast op haar eigen manier: "Niet eten zou ik niet volhouden". Maar ze geeft wel 40 dagen iets op waar veel tijd in gaat zitten. Netflix. "Ik merkte dat mijn Netflix-gedrag best wel uit de klauwen was gelopen. Soms zette ik 's avonds een afleveringetje aan en was ik ineens vier of vijf afleveringen verder."

Hanneke is protestants en wil met de tijd die ze nu overhoudt, bezig zijn met God, maar ook met zichzelf. "Vasten is bedoeld om je op God te richten. Dat betekent voor mij niet dat ik al die tijd de Bijbel ga lezen. Ik wil ook gaan nadenken over wat ik nu belangrijk vind in het leven en waar ik mijn tijd in wil investeren."

Hoewel de traditie oorspronkelijk vanuit het geloof komt, vindt Hanneke dat 40 dagen bewust stoppen met iets voor iedereen goed kan zijn. "Gewoon om kritisch naar je eigen levensstijl te kijken. Of je dat doet vanuit je geloofsovertuiging maakt dan niet persé uit."