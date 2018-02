Zijlstra pleegde 'herinneringsplagiaat', wat is dat?

Je hebt ongetwijfeld zo'n oom die op verjaardagen sterke verhalen vertelt over z'n jeugd. In die zin is het niet zo nieuw wat Halbe Zijlstra deed, toen hij op een VVD-congres beweerde dat hij in het buitenhuis van Poetin de Russische leider oorlogstaal hoorde verkondigen.

Het bleek een verhaal van een ander. Misschien zelfs aangedikt. Peter Burger is broodje-aap expert en docent aan de Universiteit Leiden. Hij koppelt Zijlstra's uitspraken aan een Amerikaans onderzoek onder studenten. "Er werd gevraagd of ze weleens een verhaal leenden van een ander, om te doen of ze het zelf hadden meegemaakt. Bijna de helft zei ja."