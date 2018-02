Wat heeft een 18-jarige te zoeken op de kieslijst van 50Plus?

Voorbijgangers die Hanneke zien flyeren in de winkelstraat in Hardenberg zijn verrast. Ze loopt er in 50Plus-outfit, samen met haar zus die de sociale media van de lokale partij beheert. "U in de raad voor 50Plus? Dat vind ik gaaf!", zegt een vrouw die net door de zussen is aangesproken.

Ook Hannekes vader is erbij. Hij is de lijsttrekker in Hardenberg. Toch heeft Hannekes keuze niets te maken met zijn lijsttrekkerschap: "We kwamen onafhankelijk van elkaar tot dezelfde conclusie", bezweert ze.