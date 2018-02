In Noord-Brabant en Limburg is het het feest van het jaar. Carnaval. Dit weekend is het zover. Een goed moment om in de geschiedenis van het volksfeest te duiken. Waar komt het vandaan? Waarom viert Limburg vastelaovend en Noord-Brabant carnaval?

In de video hierboven leggen we je uit wat het verschil is en gaan we terug naar de tijd van Bourgondisch en Rijnlands carnaval. En waarom ga je in Oeteldonk eigenlijk niet verkleed?