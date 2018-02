Na 16 jaar bouwen, wordt dit Jaspers laatste carnavalswagen

In het nabijgelegen dorp Valkenswaard zijn ze nog wel fanatiek. Volgens William Damen, voorzitter van de carnavalsvereniging, is carnaval in iedere gemeente anders. Hij denkt dat jongeren in zijn dorp nog fanatiek meebouwen aan een praalwagen vanwege het Bloemencorso in september. "Er is een bouwcultuur, na deze corso vinden mensen het leuk om door te bouwen."

"Maar ik zal niet zeggen dat het tekort aan bouwjongeren bij ons niet gaat komen. Tegenwoordig zijn er allerlei activiteiten voor jongeren, zoals wintersport. Je ziet dat carnaval onder de jeugd een andere invulling krijgt", vertelt William. "Het is mij met de paplepel ingegoten: of ik nu wilde of niet, ik ging carnaval vieren."