Ahmad doneert zijn grote netwerk aan de werkloze Edward

Vaak vind je werk door je eigen netwerk. Je hoort via iemand van een vacature of je kent iemand die nog werk heeft. Maar wat nou als je zo'n netwerk niet hebt? Omdat je bijvoorbeeld nog niet zo lang in Nederland woont, een arbeidsbeperking hebt of heel lang voor dezelfde baas hebt gewerkt? Dan kan met Doneer Je Netwerk iemand anders zijn netwerk aan jouw doneren.

Dat deed Ahmad van 33 dus ook voor Edward van 57. Zie hieronder hoe dat ging: