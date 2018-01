YouTubers hebben het echt niet alleen maar over onzin

Anke Wammes van 113 Zelfmoordpreventie is heel blij met de reactie van Bo. "Op de dag dat de video online ging, zagen we 's avonds gelijk een piek in het aantal mensen die chatten of bellen met onze professionals."

Volgens haar gaat het om een toename van ongeveer 30 procent op zo'n dag. Exacte cijfers geven ze niet bij 113. "Maar om een idee te geven: in 2017 voerden we ongeveer 50.000 gesprekken met mensen die rondlopen met zelfmoordgedachten."

En dat de video van Bo echt helpt, komt vaak naar voren in de gesprekken, vertelt Wammes. "De jongeren die dan bellen, verwijzen naar de video. Dat maken we dan echt meerdere keren mee."

Wammes vertelt dat er vaker een toename is in het aantal hulpvragen, als er iets over zelfmoord in de media komt.