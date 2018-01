Waarom wordt er in Nederland nooit iemand 175 jaar opgesloten?

Maar hoe zit dat dan in Nederland? Hier is de maximale straf die een rechter kan opleggen levenslang. Dat wordt alleen niet zo vaak gedaan: ongeveer veertig mensen zitten in Nederland de maximale straf uit. Levenslang krijg je alleen voor heel zware misdrijven. Denk bijvoorbeeld aan meerdere moorden, terroristische misdrijven of een aanslag op de regering of koning.

De kans dat iemand dan ook echt levenslang vastzit in Nederland is groot, maar dat is niet vanzelfsprekend. Kortgeleden paste het kabinet het beleid aan: iemand met een levenslange gevangenisstraf moet uitzicht hebben op vrijlating.

Dat betekent dat een commissie na 25 jaar kijkt of een gevangene in aanmerking komt voor terugkeer in de maatschappij. Daarbij spelen persoonlijke ontwikkeling en kans op herhaling een grote rol. De commissie heeft twee jaar om daar dan een beslissing over te nemen.