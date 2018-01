Gynaecologen waarschuwen: hormoonvrije anticonceptie niet betrouwbaar

Voor Jasmijn leek deze methode ideaal. "Mijn moeder had een hormoongevoelige kanker en ik vond het een vervelend idee dat ik elke dag hormonen innam", vertelt Jasmijn. "Ik las op fora vervolgens alleen maar positieve ervaringen over de Ladycomp. Ik had natuurlijk mijn twijfels, maar heb toen contact opgenomen met het bedrijf. Zij beantwoordden al mijn vragen en namen al mijn onzekerheden weg."

Zes maanden later bleek Jasmijn toch zwanger. "Ik heb met de verloskundige teruggerekend en ik ben zwanger geworden op een moment dat ik volgens de cycluscomputer niet vruchtbaar was. Toen ik Ladycomp dat mailde, zeiden ze dat het apparaat het mogelijk fout had vanwege het dieet dat ik volgde."