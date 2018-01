Hoe Mustafa langzaam veranderde in Aleyna

Kuyper merkte tijdens haar onderzoek dat de opvattingen van mensen met een niet-westerse of religieuze achtergrond over het algemeen negatiever denken over transgenders. Kuyper stelt dan ook dat het voor deze groep moeilijker is om zich te kunnen ontwikkelen in hun genderidentiteit.

Sowieso worden transgender personen in Nederland sociaal nog lang niet altijd geaccepteerd, zegt Kuyper. Dat baseert ze op antwoorden op stellingen in haar rapport uit 2017. Een kwart van de ondervraagden vindt dat er iets mis is met mensen die zich anders voelen dan hun gekregen geslacht. Slechts 5 procent van de ondervraagden gaf aan de vriendschap te verbreken als ze erachter komen dat een vriend transgender is.