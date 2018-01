Hersenletsel na het sporten, door één klap staat je leven stil

Matty van Leeuwen (38) kreeg tien jaar geleden bij een voetbalwedstrijd de elleboog van zijn tegenstander op zijn hoofd. Hij viel neer en was gelijk knock-out. Even later lag hij in het ziekenhuis.

Het ziekenhuis stuurde hem 's avonds naar huis en hij kreeg het advies even rustig aan te doen. "Achteraf gezien ben ik gewoon niet begeleid. Ik had veel langer rust moeten houden." Het zorgde ervoor dat hij een jaar lang veel thuis heeft gezeten. "Ik ging amper de deur uit, maakte halve dagen op werk en deed weinig sociale dingen. Het maakte mij juist energieloos."

Na een jaar is hij langzaamaan weer gaan hardlopen en heeft hij het voetballen ook weer opgepakt. "Ik kreeg een helm, maar dat is echt een schijnveiligheid." Toen hij wilde meedoen met voetbal, moest hij ook weer gaan koppen. "Ik was in het begin best angstig. Bij zo'n kopbal voelde ik gelijk dat het begon te duizelen, daar had ik dan nog dagen last van."