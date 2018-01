Door voelen en verslag kunnen ook blinden naar theater

Een van de voorstellingen waar de stichting nu bij helpt is het Wintercircus Arlette Hanson, een circustheater dat door het hele land reist. Een aantal van de voorstellingen is toegankelijk voor blinden. Ook de musical Fiddler on the Roof, met Thomas Acda, heeft bij een aantal voorstellingen hulp van stichting Komt het Zien!. "Eigenlijk zien blinden en slechtzienden zo meer van de voorstelling dan zienden," zegt Piet-Hein Out van Wintercircus Arletta Hanson.

Je kunt de blindentolken een beetje vergelijken met de commentatoren bij een voetbalwedstrijd. Ze omschrijven niet alleen wat er gebeurt, maar ook wat er te zien is en hoe de acteurs eruit zien. "Ik denk zeker dat zij helpen", zegt Floris. "Je hebt het ook in steeds meer tv-series, zoals in Penoza en Boer Zoekt Vrouw. Dan krijg je een beeld van wat mensen normaal kunnen zien."