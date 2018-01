De GGD checkt via je webcam of je een soa onder de leden hebt

De hele pilot is een onderzoek om te kijken of het mogelijk is om via webcam-consults de drempel naar de soa-poli te verlagen, vooral voor groepen waarvoor dat nu nogal een dingetje is. Om te kijken of dat werkt is Rik Crutzen aan de pilot gekoppeld, hij is onderzoeker aan de Universiteit Maastricht.

"We kijken of het ├╝berhaupt aanslaat en of jongeren ermee overweg kunnen", legt Crutzen uit. "Maar ook of het voor de verpleegkundigen werkt. Of het online net zo goed gaat als face-to-face. "

Volgens Crutzen is een soa-test voor sommigen nog steeds een taboe. "Er zijn jongeren die er te licht over doen: zo van, goh even een chlamydiakuurtje pakken. Maar voor anderen is het wel degelijk een groot taboe, dat zie je bijvoorbeeld bij sommige mensen met een migratieachtergrond."