Géén slachtafval, wel graag je oude sok in de kledingbak

De kledingbak: het is dé manier om je medemens te helpen met jouw afdankertjes. Maar de bakken worden steeds vaker gebruikt als dumpplek voor afval. Zowel ReShare, onderdeel van het Leger des Heils, als inzamelaar Sympany zagen de hoeveelheid afval tussen de kleding het afgelopen jaar toenemen.

"Soms is het huisvuil, maar we hebben ook slachtafval gevonden. Als dat 's zomers drie weken in een hete container ligt, kun je al die kleding direct weggooien", zegt Marc Vooges, directeur van inzamelaar Sympany.

Hoewel ze niet op huishoudelijk afval zitten te wachten, zijn je oude sok en kapotte broek juist wél welkom in de bak. En daar blijkt veel onduidelijkheid over te bestaan. Daarom belandt zo‘n twee derde van ons textielafval (169 miljoen kilo) nu nog onterecht in de grijze afvalbak.

"Terwijl je al het schone textielafval echt in de kledingbak mag gooien", zegt woordvoerder Matthijs Kettelerij van Milieu Centraal. Schoenen, beddengoed, knuffels, broeken, dekbedovertrekken, dekens, gordijnen, hemden, jassen, lakens, onderkleding, riemen, rokken, sokken, washandjes, zwemkleding, kousen, het mag allemaal in de kledingcontainer. De enige uitzonderingen zijn natte kleding en textiel met verf- en olievlekken, zegt Sympany.

Een goede reden om eens in de wereld van tweedehandskleding te duiken. In de bovenstaande video zie je waarom je zelfs je kapotte sok en spijkerbroek in de kledingbak mag gooien.