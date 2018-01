Aardbevingen, gaswinning en scheuren in huizen: deze week was Groningen weer volop in het nieuws door een beving bij het dorp Zeerijp. De Groningers willen de gaskraan dicht, en ook minister Wiebes van Economische Zaken wil een plan om van 't gas af te komen.

Maar zo simpel ligt het niet, want bijna alle 7 miljoen Nederlandse huishoudens zijn aangesloten op het gasnet. Hoe is dat zo gekomen? En krijgen de Groningers ooit hun zin?

In deze explainer nemen we je mee de Groningse aarde in.