Nigeria maakt 50 films per week en soms zit daar een topper tussen

De Nigeriaanse filmindustrie produceert op volle toeren. Gemiddeld vijftig films per week. "De ene film is beter dan de andere. Nollywoodfilms hebben vaak een klein budget en alles wordt opgenomen bij iemand thuis of op straat. Er zijn eigenlijk geen studio's." Volgens Nancy Asaah wordt de kwaliteit van de Nollywoodfilm steeds beter. "Uiteindelijk zit een Oscar er echt wel in."

Dikke buiken

"Vroeger waren Nollywoodfilms heel moralistisch met vreselijke special effects. Maar nu is de kwaliteit veel beter", zegt Nancy. "Bovendien laten ze zien dat Afrika meer is dan kinderen met dikke buiken die onder de muggen zitten. Er is ook glamour, er zijn goede acteurs en in Nigeria kunnen ze kwalitatief goede films maken die wereldwijd zijn te zien."

Volgens de initiatiefneemster werd het hoog tijd om Nollywood naar Nederland te halen. "Je kan hier Bollywoodfilms, Poolse, Turkse en Russische films zien. Nollywoodfilms passen in dat rijtje."