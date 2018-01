Ralf (19) analyseerde zelf alle scheidsrechtersprestaties

Hoeveel invloed hebben scheidsrechters op de uitslag van een wedstrijd? Veel voetbalfans zullen hier wel een mening over hebben, maar de 19-jarige voetballiefhebber Ralf Crutzen besloot het zelf te gaan onderzoeken, vertelde hij in De Telegraaf. We belden even met hem.

Zijn gevoel dat specifieke scheidsrechters weleens hogere of lagere scores konden opleveren voor verschillende clubs, was de aanleiding. "Eigenlijk is het gewoon dom telwerk. Ik heb me een paar middagen opgesloten op mijn slaapkamer en ik ben die cijfertjes gaan tellen."