Dankzij dit 'slimme slipje' kun jij weer niezen zonder te piesen

Bij een ongewild urineverlies denk je misschien al gauw aan oudere mensen in een verzorgingshuis. Maar niets is minder waar: als jij last hebt van urineverlies ben je echt niet de enige. In totaal hebben ongeveer een miljoen Nederlanders er last van. Zo'n één op de vier vrouwen tussen de 20 en 40 jaar oud krijgt te maken met ongewild urineverlies.

Het 'slimme' slipje van Eline van Uden kan daar een oplossing voor zijn. Zij werkt op de High Tech Campus in Eindhoven aan een slip die precies weet wanneer er druppels urine in je onderbroek terechtkomen.

De chip - die je in je slip kan klikken - meet dat en stuurt die informatie naar een app op je telefoon. Op basis daarvan krijg je oefeningen om je bekkenbodemspieren te trainen - die je nodig hebt om je plas op te houden - en op die manier urineverlies tegen te gaan.