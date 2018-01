Goede voornemens - waar komen die eigenlijk vandaan?

Het meest genoemde voornemen voor 2018 is meer bewegen (28 procent). Gevolgd door minder druk maken (26 procent) en afvallen (25 procent). Jongeren onder de dertig hebben vaker voornemens als zuiniger met geld omgaan, een studie beginnen of afmaken en een nieuwe of andere woning vinden.

Dertigers noemen vaker zaken als meer bewegen, meer tijd met het gezin of de familie doorbrengen, een andere baan vinden en stoppen met roken. Veertigers willen ook af van de sigaretten. En vijftigers willen vooral meer tijd voor zichzelf. 60-plussers geven het vaakst aan oude spullen en kleren weg te willen doen, zuiniger met energie omgaan en vaker de fiets pakken.