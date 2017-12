Wat doen Anne (20) en Arnold (77) op social media?​

Ook 75-plussers in Nederland hebben social media ontdekt: vijf jaar geleden was nog maar 5 procent van hen online, nu is dat ruim een derde.

Een van hen is Arnold Copier (77). Arnold is met pensioen en zit nu in het bestuur van een huurdersbelangenclub in Nunspeet. "Ik ben de hele dag wel online", zegt Arnold. Dat betekent op Facebook, WhatsApp en Twitter.

Nogal een verschil met Anne van der Krol van 20, die social media juist achter zich gelaten heeft. "Ik zit nog wel op Facebook, maar ben gestopt met Instagram en Snapchat." Ze merkte dat ze er veel te veel mee bezig was, ook onbewust.

We legden hen drie stellingen over social media voor: