Wie is toch de gewone Nederlander? #ongehoord

In #Ongehoord laat NOS op 3 groepen mensen aan het woord die wel in het nieuws waren, maar zelf amper aan het woord kwamen. In totaal stemden ruim achtduizend mensen op onze peiling. Daarvan kwamen honderden mensen met een eigen suggestie. De gewone Nederlander kwam verreweg het vaakst voor.

Tijdens deze serie kwamen eerder behandelaars in tbs-klinieken en Eritreeƫrs aan het woord. Ook spraken we met inwoners van krimpregio's, boeren en Forum voor Democratie-kiezers. Alle afleveringen zijn terug te zien via Facebook en YouTube.