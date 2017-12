Eritrese oudkomers helpen nieuwkomers integreren #ongehoord

Een potje voetballen, een kijkje nemen in de Tweede Kamer of met zijn allen pizza eten. Allemaal manieren die gebruikt worden om de integratie onder Eritrese nieuwkomers te bevorderen. Abdellah Adhana (36) zit in het bestuur van Amana. Een landelijke vereniging voor alle Eritreeërs.

De vereniging wil als een sociaal vangnet dienen voor de Eritrese nieuwkomers. Volgens Abdellah zit er een groot verschil in de stroom Eritreeërs van nu en die van de jaren negentig: "Toen ik naar Nederland kwam, was het anders. Wij kwamen met onze familie. De jongeren die nu naar Nederland komen hebben dat niet. Er mist voor hen sociale controle."