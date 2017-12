Werkdruk op de spoedeisende hulp: 'Ik kreeg last van hartkloppingen'

Ties Eikendal is 38 en werkt in het Radboudumc in Nijmegen op de spoedeisende hulp. "De werkdruk is hier inderdaad hoog", zegt hij. "Je werkt met een grillig rooster, bij nacht en ontij, en maakt makkelijk weken van meer dan zestig uur." De hoge werkdruk hangt samen met een tekort aan artsen en een nog groter tekort aan verpleegkundigen voor de spoedeisende hulp.

Hij maakt ook agressie mee. "Patiënten of hun begeleiders voelen zich soms achtergesteld en worden boos, maar dat komt vooral voort uit onmacht. Op die manier relativeer ik het voor mezelf." Maar volgens Ties is het wel een van de dingen die zorgen voor een hogere kans op burn-outklachten.

Dat laatste heeft hij zelf ook meegemaakt. "Ik kreeg op een gegeven moment last van hartkloppingen doordat ik zoveel druk voelde." Voor hem scheelt het dat hij er thuis en op zijn werk goed over kan praten. "Mijn partner werkt ook in de zorg en onder collega's is het onderwerp goed bespreekbaar."