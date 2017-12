Bob (22) is de jongste beiaardier van Nederland

Een beiaard - zo heet het instrument waarmee je de klokken bespeelt - is eigenlijk een uit de hand gelopen instrument. "Het begon met een paar klokken om aan te kondigen dat de uren geluid zouden worden", vertelt Bob. "Als je over straat loopt, weet je niet altijd of je nou bij de eerste of de derde slag begint te tellen."

En dus werden er een paar tonen gespeeld voordat de echte uurklok werd geluid. Maar in de loop van de jaren kwamen er steeds meer bij. "Nu zitten er zo 50 klokken aan zo'n beiaard en kun je er leuke melodieën mee spelen." Dat laatste gaat Bob dus vanaf januari doen.