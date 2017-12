Een groep studenten maakt 98-jarige Lenie minder eenzaam

Het project begon niet zomaar: de studenten moesten voor hun studie mediamanagement iets bedenken waarmee ze positief in het nieuws zouden komen. Toen ze over de eenzame mevrouw Van Huis hoorden, besloten ze haar te helpen. Ondanks dat mevrouw Van Huis al werd geholpen door een stichting bleef haar bezoekagenda gedeeltelijk leeg.

Op hun oproep om een keertje langs te gaan, reageerden medestudenten, vrienden en zelfs docenten. Daardoor is de agenda van mevrouw Van Huis tot november volgend jaar gevuld. En daarna? "We hopen natuurlijk dat mensen het zo leuk vinden, dat ze langs blijven komen", zegt de 17-jarige student Victor Wories "We gaan er wel van uit."

En die studie-opdracht? Die is volgens ons hierbij ook wel geslaagd.