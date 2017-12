Hoe vieren jonge hindoes Kerstmis?

Hoe zegt een Hindoestaan 'vrolijk Kerstfeest'? "Tja, er is natuurlijk geen woord voor Kerst in het Hindi", zegt Suraj. "Laten we dan maar 'subh Kerstfeest' zeggen. We zijn toch al culturen aan het mixen, dan kunnen de talen ook wel."

Melissa (19) en Suraj (22) zijn hindoe, en vieren al hun hele leven Kerstmis. Omdat Kerst van oorsprong een christelijk feest is, wordt niet snel verwacht dat zij het ook vieren. Voor hen is Kerst een gezellig samenzijn met familie, en vooral heel veel eten. Voor de feestdagen maken zij Surinaamse maïzena-koekjes voor de hele familie.