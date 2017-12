'Wat we sinds juli verloren, hebben we in 10 jaar niet verdiend' #ongehoord

Zoals je in de verkoopcijfers hierboven ziet, is de rust na ruim een week weer teruggekeerd bij de Nederlandse consument. Met Kerst en Pasen zijn enorme pieken te zien in de eierverkoop in Nederland. Begin augustus een enorme dip. Deels omdat Nederlanders een doosje eieren overslaan, deels omdat in supermarkten schappen even leeg blijven.

Maar voor de familie Kieft duurt de fipronil-crisis veel langer dan een week. Al een half jaar ligt kippenbedrijf Kieft grotendeels stil. Test na test blijft het fipronil-gehalte te hoog.

"In het begin zeiden wij: we ruimen de kippen nooit." Tot in oktober de situatie onhoudbaar werd. De 30.000 leghennen van de familie moesten noodgedwongen worden geruimd. "Dat is vreselijk, met geen woorden te beschrijven. Jij moet het besluit nemen dat er een streep doorheen gaat. Dat had niet mogen gebeuren, daar ben ik geen boer voor geworden."