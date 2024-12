vandaag, 22:54

Russische generaal vermoord in Moskou

Een belangrijke Russische generaal is omgekomen bij een aanslag in Moskou. Oekraïne hield hem verantwoordelijk voor de inzet van chemische wapens in de oorlog. Het is een aanslag met overduidelijke vingerafdrukken van de Oekraïense geheime dienst