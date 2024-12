gisteren, 22:35

Rusland verliest Syrië als cruciaal militair steunpunt

Jarenlang was Rusland de bondgenoot van de Syrische dictator Bashar Hafiz al-Assad. Dat het regime is gevallen, is slecht nieuws voor Vladimir Poetin: Rusland verliest een cruciaal militair steunpunt aan de Syrische kust.