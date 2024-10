vandaag, 12:37

Stemmen in de VS; spotten deze vrijwilligers het verdachte pakketje?

In 2020 probeerde Trump de verkiezingsuitslag in Georgia te beïnvloeden. Ook dit jaar zijn de spanningen in de staat hoog, waardoor vrijwilligers bij het stembureau extra alert moeten zijn. Voor het eerst oefenen ze met verdachte pakketjes.