vandaag, 22:05

Waarschuwing voor poepbacterie in Apeldoorn en Noord-Limburg

In Apeldoorn en Noord-Limburg is het drinkwater besmet met de poepbacterie. Gevolg: veel verontruste bellers bij waterbedrijven en lege bronwaterschappen in de supermarkt. Dat laatste noemen experts overdreven, want de poepbacterie is overal.