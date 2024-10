vandaag, 14:13

Eslam verloor zijn kinderen door raketaanval: 'Niet verwacht dat journalisten doelwit zijn'

Het is bijna een jaar geleden dat zijn huis in Raffah werd gebombardeerd. Volgens Eslam worden journalisten expres aangevallen 'omdat niemand het over Gaza mag hebben'. In de oorlog kwamen al 128 journalisten om het leven.