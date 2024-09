gisteren, 22:34

Spanning Midden-Oosten bereikt nieuw kookpunt na explosies Libanon

Hezbollah in Libanon is twee dagen achter elkaar op ongekende wijze geraakt door de ontploffing van duizenden communicatiemiddelen. Midden-Oostenverslaggever Zainab Hammoud: "Het beeld van Hezbollah als niet te infiltreren bolwerk is gekanteld."