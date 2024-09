vandaag, 10:00

'We zijn het afvoerputje van Nederland'

De emoties in het Limburgse Heerlen lopen hoog op sinds de directie van het Zuyderland Medisch Centrum heeft besloten de spoedeisende hulp, het geboortecentrum en de complexe zorg de komende zes jaar over te hevelen naar de locatie in Sittard-Geleen.