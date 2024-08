gisteren, 22:51

Gaan de standpunten van Israël en Hamas ooit samenkomen?

De Amerikaanse buitenlandminister Blinken is voor de negende keer sinds 7 oktober in het Midden-Oosten. Woensdag reist hij naar Caïro, waar de bemiddelaars van Qatar, de VS en Egypte weer om de tafel gaan om over vrede te onderhandelen.