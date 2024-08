vandaag, 07:00

Waarom Oekraïne nu kiest voor de invasie in Rusland

Na de inval in Rusland wist Oekraïne de afgelopen dagen terreinwinst te boeken. Wat is de tactiek van Zelensky om juist nu de grens over te trekken? En hoe kon het dat Poetin dat niet zag aankomen?