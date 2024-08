vandaag, 22:52

Klopjacht op Puigdemont die terug is in Catelonië

Op een bijeenkomst in Barcelona geeft hij vanmorgen een korte speech, daarna stapt hij in een witte auto. Er loopt een arrestatiebevel tegen Puigdemont omdat hij in 2017 een illegaal referendum uitschreef en de onafhankelijkheid van Catalonië uitriep.