Russische spionnenduo doet verhaal op Russische tv

Het lijkt een scenario van een tv-serie: een Argentijns echtpaar in Slovenië blijkt een Russisch spionnenduo te zijn. Vorige week keerden ze met hun kinderen terug naar Rusland tijdens de grote gevangenenruil. Wat weten we over dit soort spionnen?