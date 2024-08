vandaag, 22:06

Oppositie Venezuela geeft niet op, ondanks dat Maduro overwinning opeist

Massa-arrestaties, de oppositieleider die is ondergedoken: de situatie in Venezuela de omstreden verkiezingsuitslag wordt steeds grimmiger. Vandaag zeggen ook de VS dat, wat hun betreft, Maduro de verkiezingen heeft verloren.