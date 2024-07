vandaag, 22:03

EU-parlementariërs: stevige straffen voor Orbán voor versoepelde migratieregels Russen

Opnieuw leidt de vriendschap tussen Hongarije en Rusland tot boosheid in Brussel. Drie dagen na het bezoek van premier Orbán aan president Poetin trad een wetswijziging in werking waardoor Russen makkelijker in Hongarije kunnen komen werken.