vandaag, 22:16

Nieuwe onderhandelingsronde tussen Israël en Hamas over staakt-het-vuren

De angst bestond dat de aanval van Israël van afgelopen weekend de onderhandelingen zou verslechteren, maar die gaan nu toch door. Een Israëlische delegatie is in Caïro om te praten over een staakt-het-vuren en de vrijlating van Israëlische gijzelaars.