vandaag, 23:18

'Deal Israël-Hamas dichterbij dan ooit'

Positieve geluiden uit Israël: in de wandelgangen wordt gezegd dat er serieuze kans is op een wapenstilstand met Hamas. Maar klopt dat wel? Volgens de Amerikaanse denktank Institute for Study of War is Gaza gisteren nog op vijftig plekken aangevallen.