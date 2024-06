vandaag, 22:12

'Bunq-medewerkers gluurden in bankrekeningen'

Op de rekening van je collega kijken hoeveel hij of zij verdient. In betaalgegevens checken of je date misschien een relatie heeft. Volgens oud-medewerkers van onlinebank Bunq was het heel normaal om rekening te gluren. Hoe kon dat?