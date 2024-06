vandaag, 19:00

Zwarte kiezers omarmen Trump, jonge vrouwen keren zich van hem af

Het debat tussen Biden en Trump is niet toevallig in Atlanta. In die staat zijn veel zwevende kiezers die reikhalzend uitkijken naar het eerste debat. De zwarte gemeenschap flirt met Trump, maar jonge witte vrouwen schrikken van zijn veroordeling.