vandaag, 21:59

Spanning in grensregio Libanon-Israël is om te snijden

Aan beide kanten van de grens zijn inmiddels 150.000 mensen geëvacueerd. Hezbollah blijft raketten afvuren op Israël, en Israël blijft zinspelen op een offensief in Libanon. Hoe groot is de kans dat de oorlog in Gaza uitmondt in een regionaal conflict?