vandaag, 22:30

Rusland poetst verleden weg uit bezette stad Marioepol

Terwijl het nieuws rond de oorlog focust op het front bij Charkiv, is kilometers zuidelijker de Russificatie van bezet gebied in volle gang. In Marioepol maakt Rusland de hoop op terugkeer voor gevluchte inwoners met de grond gelijk.